Die Abschlusserklärung des Gipfels blieb trotz einer zweitägigen Verlängerung des Treffens am Sonntag vage. Kernpunkte wurden vertagt oder in wenig belastbare Bekundungen gegossen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sprach lediglich von einem Abwehrerfolg: Man habe alle Versuche abwenden können, das Klimaabkommen von Paris aufzuweichen. "Leider werden die Ergebnisse den dringend nötigen Fortschritten beim Klimaschutz nicht gerecht." Die EU werde aber als erste große Volkswirtschaft ihre Ziele erhöhen und setze darauf, dass andere mitzögen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach von einer Enttäuschung. Die Weltgemeinschaft habe eine Chance vertan. Aber: "Wir dürfen nicht aufgeben und wir werden nicht aufgeben."

Klimaschützer zeigten sich empört, dass der Prozess aus dem Pariser Abkommen von 2015 ins Stocken geraten sei. "Diese Klimaschutzkonferenz war ein Angriff auf das Herz des Pariser Abkommens. Sie verrät all jene Menschen, die weltweit längst unter den Folgen der Klimakrise leiden und nach schnellen Fortschritten rufen", sagte Greenpeace-Deutschland-Geschäftsführer Martin Kaiser. Der Leiter Klimapolitik des WWF, Michael Schäfer, kritisierte: "Die Konferenz ist ein gruseliger Fehlstart in das für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens so entscheidende Jahr 2020."

Im kommenden Jahr sollen die Staaten eigentlich neue, ehrgeizigere Ziele im Kampf gegen Klimawandel verbindlich zusagen. Alle fünf Jahre soll es solche Verschärfungen geben, sieht der Pariser Klimaschutzvertrag vor. Anders gilt das Ziel, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu halten, als nicht erreichbar. In Madrid war eigentlich erwartet worden, dass erste Staaten bereits ambitioniertere Ziele zumindest in Aussicht stellen. Stattdessen ist in der Abschlusserklärung nur die Rede davon, dass es eine "dringende Notwendigkeit" für höhere Ziele und eine "signifikante Lücke" gebe.

Brasilien, USA und andere am Pranger

Hier wurden vor allem Brasilien, China, Saudi-Arabien, Australien und die USA als Bremser ausgemacht. Die USA haben zwar ihren Austritt aus dem Klimavertrag beschlossen, sind aber derzeit noch an den Verhandlungen beteiligt. Auch die chilenische Präsidentschaft des Treffens wollte so nicht von einem Erfolg sprechen. "Wir haben gemischte Gefühle", sagte Umweltministerin Carolina Schmidt.

Brasilien wird vorgeworfen, vor allem beim Kernthema der diesjährigen Konferenz blockiert zu haben. Dabei geht es darum, dass Staaten, die in anderen Ländern Klimaschutz finanzieren, sich dies auf ihre eigenen Anstrengungen anrechnen lassen können. Dies würde etwa gelten, wenn Windräder an der Küste Brasiliens errichtet würden. Vor allem die Europäer wollen aber verhindern, dass sich in diesem Fall Brasilien die Klimaschutzeffekte auf seine eigenen Ziele gutschreibt und so zusammen mit den finanzierenden Staaten eine Doppelanrechnung entsteht.

Der Chef-Unterhändler einer Allianz von Inselstaaten, Carlos Fuller, sprach davon, dass die kleinen Staaten in den Gesprächen an die Seite gedrängt worden seien. Der Vertreter des Inselstaates Tuvalu, Ian Fry, beklagte: "Es gibt Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die bereits unter den Folgen des Klimawandels leiden. Diese Tatsache zu leugnen könnte von manchen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gedeutet werden."

Umweltministerin Schulze kündigte an, die EU werde im Sommer ihr CO2-Einsparziel für 2030 auf 50 oder 55 Prozent gegenüber 1990 erhöhen. Die Bremser dürften nicht den Takt vorgeben, sagte die SPD-Politikerin. Deutschland wird in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen und diese so auch während der nächsten Weltklimakonferenz in Glasgow innehaben.

