Unsichere Rechtslage in Polen verunsichert ausländische Investoren

Die unvorhersehbare Rechtslage unter Polens nationalkonservativer PiS-Regierug verunsichert einer Studie zufolge zunehmend ausländische Investoren. Das Land rutschte in einem Ranking zur Investitionsattraktivität der Staaten in Mittelosteuropa und im Baltikum für ausländische Firmen seit dem vergangenen Jahr um einen Platz auf die dritte Position ab, wie die Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer (AHK) am Donnerstag in Warschau mitteilte.