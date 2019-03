Unterhaus stimmt über Brexit-Vertrag ab - Boris Johnson dafür

(neu: mehr Details und Hintergrund) - Die Chancen für eine Annahme des umstrittenen Brexit-Vertrags im britischen Parlament stehen schlecht. Am Tag des ursprünglich geplanten EU-Austritts wollen die Abgeordneten über den zwischen Premierministerin Theresa May und Brüssel ausgehandelten Vertrag abstimmen. Auch während der Debatte im Unterhaus am Freitag zeichnete sich kein Durchbruch ab. Wird der Vertrag abgelehnt, droht ein chaotisches Ausscheiden Grossbritanniens aus der EU zum 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexits mit Teilnahme des Landes an der Europawahl Ende Mai.