Seine Anwälte baten den Supreme Court am Freitag um eine einstweilige Verfügung. Am Dienstag hatte ein Bundesberufungsgericht grünes Licht für die Übergabe der Papiere an die Demokraten im Kongress gegeben.

Neben der Deutschen Bank ist auch das US-Institut Capital One in den Fall verwickelt. Begründet wurden die Anfragen der Demokraten mit Ermittlungen zum Einfluss des Auslands auf die US-Politik. Die Deutsche Bank hatte Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt.

(Reuters)