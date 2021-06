"In einer Basisversion decken wir bereits 96 Prozent der Schweiz ab. Die Vollversion braucht aber neue Antennen", sagte er im Interview mit der Zeitung "Schweiz am Wochenende". "Ich wünsche mir, dass die Behörden noch klarer Stellung nehmen zu 5G", führte er aus. Denn die neue Technologie sei keineswegs gefährlich. "Das zeigt etwa die Bewertung der WHO. Das Netz ist energieschonender."

Ebenfalls äusserte sich der Manager dazu, dass sein Unternehmen weniger Umsatz erzielt als bei seinem Amtsantritt 2013. Der Telekommunikationsmarkt schrumpfe, sagte er. "Nicht nur in der Schweiz, sondern überall. Die Preise sinken substanziell."

Früher hätten die Kunden intensiv das Festnetz genutzt. Das sei heute Teil des Internetanschlusses. Telefonkabinen gebe es auch nicht mehr, viele Leistungen seien in Flatrate-Abos inbegriffen. "Der Markt ist in einer riesigen Transformation. Wir meistern sie erfolgreich", so der Manager.

Marktanteile gehalten

Er sei stolz, habe die Swisscom in diesem Kontext die Marktanteile stabil gehalten. Doch werde der Markt weiter schrumpfen. Wachstumsfelder in der Schweiz gebe es aber schon noch. "Diese sind primär die IT, die Cloud und Sicherheitslösungen."

Und man werde in Italien mit Fastweb wachsen. "In Italien wächst der Telekom-Markt im Internetbereich noch, und wir sind der Herausforderer", sagte Schaeppi.

(AWP)