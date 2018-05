Urteile gegen Deutsche-Bank-Banker wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig

Die Urteile gegen vier Mitarbeiter der Deutschen Bank wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe im Zusammenhang mit dem Handel von Kohlendioxid-Emissionsrechten sind rechtskräftig. Das entschied der Bundesgerichtshof am Dienstag in Karlsruhe. Den Fall eines fünften Mitarbeiters verwies der 1. Strafsenat zurück an das Landgericht Frankfurt am Main. (1 StR 159/17)