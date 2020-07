Uruguay will Freihandelsabkommen zwischen Mercosur und EU umsetzen

Uruguay will das umstrittene Freihandelskommen zwischen dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur und der Europäischen Union zügig in Kraft setzen. "Es könnte kein schlechteres Signal geben, als einen Prozess auf den letzten Metern nicht abzuschliessen, über den schon so viele Jahre verhandelt wurde", sagte Staatschef Luis Lacalle Pou bei einem virtuellen Gipfel mit seinen Kollegen aus Brasilien, Argentinien und Paraguay am Donnerstag.