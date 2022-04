US-Aussenminister Blinken: Europa kann bei Energie aus Not eine Tugend machen

Die USA haben nach den Worten von US-Aussenminister Antony Blinken keine Zweifel an der Entschlossenheit Europas, die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu beenden. "Aber es ist auch nicht so, als würde man einen Lichtschalter umlegen", sagte Blinken am Donnerstag anlässlich eines Nato-Aussenministertreffens in Brüssel. "Wir haben immer wieder erlebt, dass Russland Energie als Waffe und politisches Druckmittel einsetzt." Das Geld, das Russland mit dem Verkauf von Gas und Öl verdiene, sei in der Tat ein Beitrag zur Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine, so Blinken weiter.