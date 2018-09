US-Aussenminister lädt nordkoreanischen Kollegen zu Treffen ein

US-Aussenminister Mike Pompeo hat die Ergebnisse des Gipfels zwischen Nord- und Südkorea begrüsst und seinen nordkoreanischen Kollegen zu einem Treffen eingeladen. Er habe Aussenminister Ri Yong Ho angeboten, sich in der nächsten Woche am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu treffen, erklärte Pompeo am Mittwoch.