US-Aussenminister Mike Pompeo hält Grundsatzrede zum Iran

US-Aussenminister Mike Pompeo wird am Montag eine aussenpolitische Grundsatzrede zur Iran-Politik der Vereinigten Staaten halten. Das kündigte sein Ministerium am Freitag an. Pompeo wolle einen diplomatischen Plan für eine neue Sicherheitsarchitektur für die Nahost-Region vorlegen, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Aussenministeriums am Freitag in Washington. Er betonte: "Wir wollen eine diplomatische Lösung."