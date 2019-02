US-Aussenminister Pompeo kritisiert in Polen Bau von Nord Stream 2

US-Aussenminister Mike Pompeo hat während seines Besuchs in Polen die russisch-deutsche Erdgaspipeline Nord Stream 2 kritisiert. Die USA seien Gegner des Projekts, das Russland überlegener und europäische Länder von russischen Gaslieferung abhängig machen würde, sagte Pompeo am Dienstag in Warschau. Dort wird er an diesem Mittwoch und Donnerstag an einer von den USA und Polen organisierten Nahost-Konferenz teilnehmen.