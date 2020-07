US-Aussenminister Pompeo schliesst Sperre von TikTok nicht aus

US-Aussenminister Mike Pompeo schliesst eine Sperre von Apps aus China - insbesondere der populären internationalen Videoplattform TikTok - nicht aus. "Wir nehmen das sehr ernst. Wir sehen es uns auf jeden Fall an", sagte Pompeo am Montagabend (Ortszeit) bei Fox News. Er war danach gefragt worden, ob die US-Regierung nicht in Erwägung ziehen sollte, soziale Medien aus China und speziell TikTok zu verbieten.