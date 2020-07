US-Aussenminister Pompeo wirft China Diebstahl geistigen Eigentums vor

Zum Abschluss eines Kurzbesuchs in Europa hat US-Aussenminister Mike Pompeo seine Kritik an China erneuert. Die Schliessung des chinesischen Konsulats in Houston begründete er mit dem Diebstahl geistigen Eigentums. China stehle dies bereits seit langem sowohl in Amerika als auch in Europa, sagte Pompeo bei einem Besuch in Kopenhagen. Dies koste Hunderttausende Arbeitsplätze.