US-Aussenminister: Trumps Politik ermöglichte Korea-Annäherung

US-Präsident Donald Trump hatte nach Einschätzung seines neuen Aussenministerminister Mike Pompeo einen massgeblichen Anteil am Erfolg des historischen Korea-Gipfels. "Kein Zweifel, ohne die Maximal-Druck-Kampagne von Präsident Trump wären wir nicht da, wo wir heute sind", sagte Pompeo am Freitag nach einem Treffen der Nato-Aussenminister in Brüssel. Auch der Druck anderer Länder auf Nordkorea habe dazu beigetragen.