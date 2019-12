US-Aussenministerium distanziert sich von Armenien-Kongress-Resolution

Das US-Aussenministerium hat sich von der - von Ankara heftig kritisierten - Armenien-Resolution des Kongresses distanziert. "Die Position der Regierung ist unverändert", teilte die Sprecherin des Aussenministeriums, Morgan Ortagus, am Dienstag in Washington mit. "Unsere Ansichten spiegeln sich in der massgeblichen Stellungnahme des Präsidenten zu diesem Thema vom vergangenen April wider." Das Weisse Haus hatte im April mit Blick auf Armenien von "einer der schlimmsten Massengräueltaten des 20. Jahrhunderts" gesprochen, den Begriff "Völkermord" aber ausdrücklich vermieden.