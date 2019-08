Das Geldhaus erwartet, dass die neuen Sonderzölle auf chinesische Waren wie angekündigt ab kommendem Monat in Kraft treten sollten, hieß es in einer Mitteilung der Bank an ihre Kunden.

Die Ängste, dass der Zollstreit zu einer Rezession führe, nähmen zu. Zudem senkte Goldman seine Prognose für das US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal um 20 Basispunkte auf 1,8 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang August mitgeteilt, ab 1. September Sonderzölle auch auf bisher davon verschonte chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar verhängen zu wollen. Darüber hinaus stuften die USA die Volksrepublik erstmals seit 25 Jahren wieder als Währungsmanipulator ein. China setzte fast parallel den Kauf von US-Agrarprodukten aus.

(Reuters)