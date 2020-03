«Die Märkte sollten auch in Zeiten wie diesen weiter funktionieren», sagte SEC-Chef Jay Clayton dem Fernsehsender CNBC. Zuvor waren Spekulationen laut geworden, die US-Regierung könnte wegen der Börsenturbulenzen und der stark fallenden Aktienkurse die Börsen schliessen.

In den vergangenen Tagen wurde der Handel an der Wall Street wegen der hohen Kursverluste mehrfach kurzfristig ausgesetzt. Nach dem Auslösen dieser sogenannten «circuit breaker» vergangene Woche sei der Handel wieder in geordneter Weise aufgenommen worden, sagte Clayton.

Die Börsenaufsicht beobachte die Finanzmärkte genau und arbeite mit den Börsen und Infrastrukturanbietern zusammen, um deren Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

(Reuters)