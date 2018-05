US-Botschafter dämpft Sorgen vor Handelskrieg - aber EU soll liefern

(Meldung ausgebaut) - Donald Trumps neuer Botschafter in Deutschland will die Sorgen der Europäer vor einem ausgewachsenen Handelskrieg mit den USA entschärfen. Zugleich pocht Richard Grenell aber auf weitere Zugeständnisse der EU in ihrer eigenen Zollpolitik. Vertreter grosser Unternehmen und Verbände warnen nach wie vor vor einer Eskalation gegenseitiger Strafmassnahmen. Unklar bleibt, welche wirtschaftlichen Folgen die Wiederaufnahme der US-Sanktionen gegen den Iran hat.