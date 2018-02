Der Republikaner geht damit zugleich eine Wette darauf ein, dass sein Plan sehr schnell aufgeht. Ansonsten könnte ihm die Notenbank mit Zinserhöhungen dazwischenfunken und so eine Überhitzung der Konjunktur sowie ein Ausufern der Inflation verhindern.

Trumps Kalkül: Die Steuerreform sowie ein 1,5 Billionen Dollar teurer Plan zur Modernisierung maroder Verkehrswege sollen die Konjunktur schneller anheizen als die Preise steigen können. Doch die Formel für ein Turbowachstum ist eine Gleichung mit mehreren Unbekannten: "Wenn der Plan schiefgeht, reisst er langfristig ein Riesenloch in den Haushalt und führt dennoch nicht zur Erhöhung der Produktivität", sagt Douglas Holtz-Eakin. Dem Chefökonom im Weissen Haus unter dem früheren Präsidenten George W. Bush schwant Böses: "Das wäre ein schlechtes Ergebnis."

Der 4,4 Billionen Dollar schwere Haushaltsentwurf für das kommende Finanzjahr trägt ganz die Handschrift des "America First"-Präsidenten: Geplant sind höhere Militärausgaben für die Atommacht sowie Milliarden zum Bau von Trumps Lieblingsprojekt - einer Grenzmauer zu Mexiko. Den Plänen liegt die Vorgabe zugrunde, dass das Wachstum der weltgrössten Volkswirtschaft auf ein Jahrzehnt hinaus einen Wert von 3 Prozent erreichen kann. Das ist aber mehr, als Fachleute im Kongress oder in der Wirtschaft veranschlagen. Diese rechnen mit rund 2 Prozent.

Tuning des Konjunkturmotors

Fachleute fragen sich daher, ob das in den "Trumponomics" vorgesehene Tuning des Konjunkturmotors gelingen kann. Eine wichtige Stellschraube ist dabei, wie stark Firmen in ihre Produktivität investieren. Die Notenbank beobachtet diesen Zusammenhang genau. Denn nur wenn viele Unternehmen durch Rationalisierung, neue Maschinen oder verstärkte Forschung die Produktivität ihrer Belegschaft steigern können, lässt sich eine von der Fed gefürchtete Lohn-Preis-Spirale im Boom verhindern. Ansonsten werden sie auf dem weitgehend leeren Arbeitsmarkt Fachkräfte nur zu wesentlich höheren Gehältern anlocken können, was wiederum die Inflation anheizen und die Fed zu einer hektischeren Gangart bei Zinserhöhungen bewegen dürfte. Dies wiederum würde bedeuten, dass Trumps Traum vom anhaltenden Turbowachstum platzt.

Die Notenbank hat klargemacht, dass sie sich nicht auf ein "Hase-und-Igel-Spiel" einlassen will. Dieses kommt in Gang, wenn der Preisauftrieb stärker zunimmt als ihn die Notenbank konjunkturschonend mit Zinserhöhungen dämpfen kann. Bereits jetzt ist die Arbeitslosigkeit in den USA nahe einem 17-Jahre-Tief. Um Mitarbeiter bei der Stange zu halten, dürften Firmenchefs in einer solchen Lage um grössere Lohnerhöhungen nicht herumkommen und somit Inflationsgefahren heraufbeschwören: "Daher ist es so wichtig, dass die Fed die Zinsen weiter erhöht", betonte jüngst die Chefin des Fed-Bezirks Kansas Esther George.

Nur ein Viertel für Investitionen geplant

Eine Studie des Fed-Ablegers Chicago zeigt, dass die Unternehmen 15 Prozent der durch die Steuerreform eingesparten Gelder für die Anwerbung von Mitarbeitern und Lohnerhöhungen nutzen wollen. Den Grossteil wollen sie allerdings für die Schulden, höhere Dividenden oder Firmenzusammenschlüsse aufwenden. Nur 25 Prozent sollen in Investitionen gesteckt werden, die wiederum für eine höhere Produktivität sorgen könnten.

Steuererleichterungen für Firmen gelten konservativen US-Ökonomen dennoch als Königsweg, um das Wirtschaftswachstum langfristig anzukurbeln. So soll es auch gelingen, den Schuldenberg von 20,5 Billionen Dollar nicht weiter wachsen zu lassen.

Sollte der Fehlbetrag dennoch unkontrolliert steigen, könnten Investoren höhere Zinsen für US-Staatsanleihen verlangen und so den Schuldendienst der USA verteuern: "Das würde die Arbeit der Fed erschweren", räumte das Fed-Führungsmitglied William Dudley jüngst in einem Bloomberg-Interview ein.

Er verweist auf Projektionen der Kongressbehörde CBO, die eine Verdoppelung der Kosten für den US-Schuldendienst binnen zehn Jahren veranschlagt. Jason Furman, der einstige Chefökonom von Trumps Vorgänger Barack Obama, ist skeptisch, dass die Rechnung mit dem Turbowachstum vor diesem Hintergrund aufgeht: "Langfristig geht es auf unser aller Kosten."

(Reuters)