US-Delegation reist nächste Woche nach China

Im Handelsstreit zwischen den USA und China will eine hochrangige US-Delegation unter Führung von Finanzminister Steven Mnuchin in der nächsten Woche nach China reisen. In der vergangenen Woche hatte es auf ähnlicher Ebene Gespräche in Washington gegeben. Beide Seiten befinden sich derzeit im Stadium eines Waffenstillstandes in ihrem Handelskrieg. Bis Ende März soll es nicht zu weiteren Sonderzöllen und nicht zu einer Erhöhung von Zöllen kommen.