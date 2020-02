US-Demokraten liefern sich Schlagabtausch

Buttigieg sieht sich vor allem mit dem Vorwurf mangelnder Erfahrung konfrontiert. Ex-US-Vizepräsident Joe Biden startete einen Frontalangriff auf den 38-Jährigen, nachdem er selbst in Iowa nur auf einen enttäuschenden vierten Platz gekommen war. Er hatte eine mögliche Nominierung Buttigiegs vergangene Woche als "Risiko" bezeichnet. In einem am Samstag veröffentlichten Videoclip stellte Biden seine politischen Erfolge als Vize des damaligen Präsidenten Barack Obama heraus und porträtierte Buttigieg als unerfahrenen Lokalpolitiker.

Im Gespräch mit dem TV-Sender Abc sagte Biden mit Blick auf Buttigiegs politische Karriere am Sonntag: "Bei Barack Obama war es anders." Dieser sei vor seiner Kandidatur Senator gewesen und habe eine klare Vorstellung davon gehabt, wie die Welt aussehen sollte. Buttigieg entgegnete: "Er hat recht, ich bin nicht Barack Obama, und er ist es auch nicht. Noch ist es irgendjemand, der sich jetzt um die Präsidentschaft bewirbt."

Ein weiterer Vorwurf an Buttigiegs Adresse lautet, als Bürgermeister nicht genug für Afroamerikaner getan zu haben. Diese stellen eine wichtige Wählergruppe für die Demokraten dar. In der Fernsehdebatte parierte Buttigieg die meisten Angriffe und stellte sich als am besten geeignet dar, Wähler der Mitte zu gewinnen, um Trump zu besiegen. "Wir strecken die Hand nach allen aus", sagte er am Sonntag dem TV-Sender NBC News.

Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders verteidigte bei der Fernsehdebatte souverän seine bekannten Positionen. Biden versuchte, seine Schlappe in Iowa herunterzuspielen. Er habe einen Schlag eingesteckt und werde wahrscheinlich in New Hampshire einen weiteren hinnehmen müssen. Das Kandidatenrennen sei aber lang, sagte Biden (77), der in landesweiten Umfragen lange in Führung lag.

Die Senatorin Amy Klobuchar sagte mit Blick auf Sanders, die Demokraten bräuchten jemanden, der die Menschen mitnehme statt sie auszuschliessen. Der 78-Jährige betonte dagegen, man bringe die Menschen zusammen, indem man eine Agenda präsentiere, die für die Menschen des Landes gut sei und nicht für Milliardäre. Die eher linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren (70) hingegen stellte sich als die Kandidatin dar, die am besten die verschiedenen Strömungen der Demokraten vereinen könnte.

In New Hampshire liegt in Umfragen Sanders in Führung - vor Buttigieg, Warren und Biden. Am 3. März folgt im Rennen um die Kandidatur die nächste grosse Wegmarke: der "Super Tuesday" mit Abstimmungen in mehr als einem Dutzend US-Staaten. Die Vorwahlen ziehen sich aber bis Juni hin. Auf Nominierungsparteitagen küren Demokraten und Republikaner im Sommer dann endgültig ihre Präsidentschaftskandidaten. Die Wahl steht am 3. November an.

Trump, der sich im Wahlkampf mit guten Wirtschaftsdaten und niedriger Arbeitslosigkeit brüstet, hat gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Angesichts des Vorwahl-Debakels der Demokraten schrieb er am Sonntag auf Twitter: "Sie sind schwer verwundet. (Die) Iowa-Stimmenauszählung war eine Katastrophe für sie!"

Buttigieg und Sanders lagen in Iowa am Ende Kopf an Kopf vorne. Warren landete auf Platz drei, Biden nur auf Rang vier. Die Veröffentlichung der Wahlergebnisse in Iowa hatte sich wegen technischer Probleme tagelang verzögert. Jetzt soll eine unabhängige Untersuchung klären, was zu den Problemen geführt hat.

Bei den Demokraten hatte es insgesamt fast 30 Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur gegeben. 17 sind inzwischen schon ausgeschieden, 11 sind noch im Rennen. Seit Ende November bemüht sich auch der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Er könnte nach einer Regeländerung auch erstmals bei der nächsten TV-Debatte der Demokraten am 19. Februar mit auf dem Podium stehen./eka/DP/nas

(AWP)