Mehr als 5300 Menschen starben nach Angaben der US-Universität bislang in den Vereinigten Staaten an dem Virus. In Italien waren es rund 14 000, in Spanien mehr als 10 000 und in China rund 3300.

In Deutschland wurden nach Zählungen der Deutschen Presse-Agentur bislang 79 450 Infektionen und 1001 Tote durch das Virus gemeldet. Das geht aus einer Auswertung hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt./jac/DP/he

(AWP)