Die US-Armee hat iranischen Angaben vehement widersprochen, dass die abgeschossene US-Drohne den Luftraum des Landes verletzt habe. "Iranische Berichte, dass dieses Flugzeug über dem Iran abgeschossen wurde, sind kategorisch falsch", sagte der zuständige US-Luftwaffengeneral Joseph Guastella am Donnerstag in einer Telefonschalte mit Journalisten im Pentagon. Die Aufklärungsdrohne sei zum Zeitpunkt des Angriffs über der Strasse von Hormus in internationalem Luftraum geflogen.