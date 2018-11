US-Gericht stoppt Trumps Verschärfung von Asylregeln

Der Präsident hatte am 9. November eine Proklamation unterzeichnet, nach der Migranten, die die Südgrenze in die USA illegal überschreiten, ein Asylverfahren verweigert wird. Die Verfahren sollen damit grundsätzlich nur noch an offiziellen Grenzübergängen möglich sein. Die Regeln sollten mindestens drei Monate gelten. Trump reagierte damit auf grosse Gruppen von Migranten aus Mittelamerika, die in Mexiko sind und in die USA einreisen wollen. Sie fliehen vor allem vor dem Elend und der Gewalt in ihren Heimatländern und wollen in den USA um Asyl bitten.

Tigar entschied nun, der Präsident dürfe "die Einwanderungsgesetze nicht umschreiben, um Bedingungen aufzuerlegen, die der Kongress ausdrücklich verboten hat". Das Argument der Regierung, dass die Regelung mit den Einwanderungsgesetzen im "Immigration and Nationality Act" vereinbar seien, sei "nicht überzeugend". Der Richter verwies darauf, dass nach dem Gesetz jeder Anrecht darauf habe, Asyl zu beantragen - gleichgültig, ob er über einen offiziellen Grenzübergang in die USA einreist oder nicht.

Das US-Justizministerium hielt dagegen, das Asylsystem sei kaputt und werde jedes Jahr zehntausendfach missbraucht von Menschen, die Asyl beantragten, ohne dass sie Anspruch darauf hätten. Trumps Proklamation sei rechtmässig und habe zum Ziel, die Migration im nationalen Interesse zu kontrollieren. Es sei "absurd", dass einige Bürgerrechtsgruppen dies nun stoppen könnten.

Trump hat die US-Einwanderungsgesetze wiederholt kritisiert und den Kongress - das US-Parlament - zu Reformen aufgerufen. Im Wahlkampf vor den Kongresswahlen am 6. November hatte er die Gruppe von Migranten von Zentralamerikaner, die sich auf den Weg Richtung USA gemacht haben, als eine "Invasion" bezeichnet.

Aus Furcht vor der illegalen Einwanderung Tausender Migranten aus Mittelamerika erhöhten die US-Behörden am Montag ihre Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zu Mexiko. Der US-Grenzschutz schloss den Grenzübergang San Ysidro für einige Stunden und installierte Betonbarrieren und Stacheldrahtrollen. Der Grenzübergang ist der meistfrequentierte der westlichen Hemisphäre. Er liegt zwischen San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien und der mexikanischen Stadt Tijuana.

"Grenzschutzbeamte haben Hinweise erhalten, dass sich Migranten in Tijuana zusammentun, um illegal den Grenzübergang zu durchbrechen, anstatt sich ordnungsgemäss bei den Beamten vorzustellen", hiess es in einer Mitteilung der Behörde. "Die Beamten installierten Begrenzungen, die verhindern, dass sich grössere Gruppen nähern und den Grenzübergang durchbrechen."

Tausende Migranten aus Honduras, El Salvador und Guatemala sind in den vergangenen Tagen nach Tijuana gekommen. Für Dienstag wurde der zweite Teil der Gruppe mit etwa 3000 Menschen erwartet. Auf dem Weg von Guatemala nach Mexiko hatten einige der Menschen bereits mit Gewalt die Grenzsicherungen durchbrochen.

Über San Ysidro reisen pro Tag durchschnittlich 70 000 Menschen in Fahrzeugen und weitere 20 000 Fussgänger in die USA ein. Viele arbeiten in den Vereinigten Staaten und kehren abends nach Tijuana zurück. Die Grenznähe und der Handel sind wichtige Wirtschaftsfaktoren für beide Städte.

Trump hatte im Wahlkampf mehr als 5000 Soldaten an die Südgrenze beordert, die die Grenzschutzbehörden dort logistisch unterstützen sollten. Unter anderem verlegten sie Stacheldraht und errichteten Barrieren an der Grenze.

Der für den Einsatz zuständige US-General Jeffrey Buchanan sagte dem Magazin "Politico" am Montag, die ersten Soldaten würden in den kommenden Tagen wieder abgezogen. Bis Weihnachten sollten alle wieder zu Hause sein. "Unser Enddatum ist der 15. Dezember, und ich habe keine Anzeichen von irgendwem, dass wir darüber hinausgehen."/cy/amu/ari/dde/jac/DP/he

