Das US-Handelsministerium hat am Montag ein Prozedere für die Beantragung von Ausnahmen bei den von Freitag an geltenden Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium vorgelegt. Demnach können in den USA ansässige Unternehmen Ausnahmen für bestimmte Stahl- und Aluminiumprodukte erbitten, die in den USA selbst nicht in geeigneter Qualität oder in ausreichender Menge hergestellt werden. Das Ministerium will dann innerhalb von 30 Tagen darüber entscheiden, wie Handelsminister Wilbur Ross mitteilte.