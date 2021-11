US-Immunologe Fauci: Viele offene Fragen zu neuer Corona-Variante

"Man ist bereit, alles zu tun, was man tun muss, um die amerikanische Öffentlichkeit zu schützen", sagte Fauci. Für alle Entscheidungen müsse es aber eine wissenschaftliche Grundlage geben. US-Wissenschaftler wollten sich noch am Freitag detailliert mit Wissenschaftlern aus Südafrika austauschen, um mehr Informationen zu bekommen, sagte Fauci. Im Moment gebe es keine Anzeichen dafür, dass die neu auftretende Coronavirus-Variante B.1.1.529 bereits in den USA sei. Ausschliessen könne man das aber natürlich nicht./nau/DP/stw

