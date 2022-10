«Luft entweicht nur langsam»

Auch andere Experten zeigten sich überrascht. "Die Luft entweicht nur langsam aus dem Inflationsballon", kommentierte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, die Entwicklung. Besonders die Mieten legten weiter zu. In den kommenden Monaten aber sollte der Preisdruck insgesamt aber merklich nachlassen, da die Unternehmen auf hohen Lagerbeständen sässen. "Der Abverkauf ist hingegen schwach – auch der US-Konsument muss in Anbetracht gestiegener Lebenshaltungskosten sparen", sagte Gitzel. "Dies spricht für fallende Güterpreise." Auf der anderen Seite ist der Arbeitsmarkt in den USA so gut wie leergefegt. "Durch die Knappheit an Arbeitskräften müssen höhere Löhne gezahlt werden, was die Inflation temporär anheizt", sagte der Chefvolkswirt von Union Investment, Jörg Zeuner.