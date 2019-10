US-Justiz klagt türkische Bank wegen Umgehung von Iran-Sanktionen an

Die US-Justiz hat das staatliche türkische Kreditinstitut Halkbank wegen Betrugs, Geldwäsche und der Umgehung von Iran-Sanktionen in Milliardenhöhe angeklagt. Das "wagemutige" Vorgehen der Bank sei von ranghohen türkischen Regierungsvertretern unterstützt worden, die teils Millionen US-Dollar Bestechungsgelder kassiert hätten, erklärte der New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman. Nach Ansichtd er Anklage soll Halkbank von 2012 bis 2016 rund 20 Milliarden US-Dollar (rund 18,1 Mrd Euro) an iranischen Geldern verschoben haben.