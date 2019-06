US-Kongress nimmt Wettbewerb bei Technologiefirmen ins Visier

(Ausführliche Fassung) - Die US-Demokraten im Abgeordnetenhaus wollen umfassend die Marktmacht der grossen Technologiefirmen wie Facebook , Google oder Amazon untersuchen lassen. Das kündigte der Vorsitzende des Unterausschusses für Wettbewerb, David Cicilline, am Montag in Washington an. Die Kurse der Technologieaktien reagierten umgehend mit Abschlägen.