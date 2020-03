US-Medien: Regierung will 500 Milliarden Dollar an Bürger verteilen

(Ausführliche Fassung) - Im Rahmen eines Konjunkturpakets will die US-Regierung Medienberichten zufolge rund 500 Milliarden Dollar (450 Milliarden Euro) direkt an Steuerzahler verteilen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern. Die beiden Auszahlungen von je 250 Milliarden US-Dollar im April und Mai sollen nach Einkommen und Familiengrösse gestaffelt werden, wie die Zeitungen "Washington Post" und "New York Times" am Mittwoch unter Berufung auf einen Vorschlag des Finanzministeriums berichteten.