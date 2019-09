US-Notenbank senkt erneut Leitzins und deutet weitere Schritte an

(neu: Aussagen von Powell, Trump, Marktreaktionen und Analystenstimme) - Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins wie von den meisten Experten erwartet erneut gesenkt. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" werde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 bis 2,00 Prozent reduziert, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Zuvor hatte die Fed Ende Juli die Zinsen gesenkt - es war die erste Senkung seit mehr als zehn Jahren. Im Falle einer Konjunkturschwäche könnten weitere Zinssenkungen nötig werden, sagte Notenbankchef Jerome Powell im Anschluss an die jüngste Zinsentscheidung.