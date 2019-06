Die Bemerkungen Powells fallen in einem Umfeld mit starken Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank. An den Finanzmärkten werden bereits zwei Zinssenkungen in diesem Jahr erwartet. Auslöser ist die jüngste Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China. Eine Lösung des Konflikts zeichnet sich derzeit nicht ab. Die wirtschaftliche Unsicherheit ist entsprechend gross./bgf/jkr/he

(AWP)