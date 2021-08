Vorgesehen sind in dem Paket über die nächsten Jahre verteilt rund 550 Milliarden US-Dollar (467 Milliarden Euro) an neuen Investitionen in die Infrastruktur des Landes. Insgesamt - also inklusive bereits vorher veranschlagter Mittel - hat das Paket einen Umfang von rund einer Billion US-Dollar. Nach dem Senat muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Der Zeitplan dafür ist unklar./jac/DP/men

(AWP)