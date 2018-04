US-Präsident Trump besucht Grossbritannien am 13. Juli

Der britische Aussenminister Boris Johnson jubelte, es seien "fantastische Neuigkeiten", dass Trump nach Grossbritannien komme. "Freue mich darauf, unsreren engsten Freund und Verbündeten beim grossartigsten Besuch aller Zeiten zu sehen", schrieb er auf Twitter.

"Ich kenne den Präsidenten und er freut sich wirklich auf diesen Besuch", sagte der amerikanischen Botschafter Woody Johnson in einer Videobotschaft auf Twitter. "Grossbritannien ist für ihn etwas ganz Besonderes und etwas ganz Besonderes für Amerika."

May hatte Trump nach dessen Amtsantritt im Januar 2017 besucht und die Einladung zu einem Staatsbesuch mit viel Pomp im Namen der Queen ausgesprochen. Das stiess auf heftigen Widerstand in Grossbritannien. Knapp 1,9 Millionen Menschen hatten eine Petition unterzeichnet, in der verlangt wurde, den Besuch herabzustufen, weil er "die Queen in Verlegenheit bringen würde".

Eine Anti-Trump-Koalition verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen und Gewerkschaften rief am Donnerstag prompt zu Protesten auf. "Wir werden einen massiven landesweiten Protest gegen seine Politik des Rassismus, des Kriegs und Hasses organisieren, teilte das Bündnis "Stand Up To Trump" per Facebook mit. "Lasst uns sicherstellen, dass er den unangenehmsten Empfang seines Lebens bekommt", hiess es auf dem Twitter-Konto der Inititiative.

Auch im Parlament gibt es Widerstand. Parlamentssprecher John Bercow schloss aus, Trump für eine Rede vor den Abgeordneten und Lords in der ehrwürdigen Westminster-Hall zu empfangen.

Bereits im Januar war mit einem Besuch Trumps zur Eröffnung der neuen US-Botschaft in London gerechnet worden. Der US-Präsident sagte aber kurzfristig via Twitter ab./cmy/DP/he

(AWP)