US-Präsident Trump droht Iran wegen anhaltender nuklearer Ambitionen

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran bei einer Fortsetzung von Bemühungen um Atomwaffen mit drastischen Konsequenzen gedroht. "Wenn das Regime seine nuklearen Bemühungen fortsetzt, dann wird das Regime grössere Probleme haben, als es je zuvor gehabt hatte", sagte Trump am Dienstag im Weissen Haus bei der einseitigen Aufkündigung des Iran-Abkommens. Trump sprach nicht von militärischen Optionen. Vielmehr kündigte er an, Amerika werde nun die schärfsten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran in Kraft setzen. Der Präsident hatte das unter seinem Vorgänger Barack Obama abgeschlossene Iran-Abkommen schon seit Langem als einen schlechten Deal bezeichnet./jbz/DP/he