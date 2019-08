US-Präsident Trump gegen eine Abwertung des US-Dollar

US-Präsident Donald Trump will den US-Dollar offenbar nicht als Mittel im Handelskonflikt mit China einsetzen. Auf die Frage von Reportern, ob er eine Abwertung des Dollar plane, sagte Trump am Freitag in Washington: "Nein, wir müssen das nicht." Ausserdem fügte er hinzu, dass die USA über die sicherste Währung der Welt verfügen.