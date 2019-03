"Ich habe keine Eile. Ich will, dass der Deal in Ordnung ist", sagte Trump am Mittwochabend im Weissen Haus.

Anderenfalls werde man bei den laufenden Verhandlungen kein Abkommen abschliessen. Er würde es bevorzugen, die Einzelheiten mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping auszuarbeiten. Die USA und China überziehen sich in einem seit Monaten anhaltenden Handelskonflikt mit Zöllen und Gegenzöllen.

(AWP)