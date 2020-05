"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Jahres einen Impfstoff haben werden", sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung des Senders Fox News in Washington. Er räumte ein, dass Ärzte ihm von einer solchen Aussage abraten würden, sagte aber, er rechne dennoch mit diesem Zeitrahmen. Trump verteidigte sein Krisenmanagement zugleich gegen Kritik.

Der prominente US-Regierungsberater und Immunologe Anthony Fauci hatte sich am Donnerstag im Sender CNN vorsichtiger geäussert. Er rechne im Idealfall im Januar mit einem Impfstoff, sagte Fauci. "Ich kann das aber nicht garantieren." Es gebe zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, die einen Impfstoff verzögern könnten. Trumps Regierung hat eine "Operation Warp-Geschwindigkeit" für die beschleunigte Entwicklung eines Impfstoffes ins Leben gerufen. Trump sagte nun auf die Frage, ob es ihn stören würde, wenn andere Staaten schneller einen Impfstoff entwickeln sollten als die USA: "Wenn es ein anderes Land ist, werde ich meinen Hut vor ihnen ziehen."

Der Auftritt des Präsidenten am Sonntag fand am Lincoln-Memorial im Herzen der US-Hauptstadt statt. Abraham Lincoln war von 1861 bis 1865 der 16. Präsident der USA. Zwei Fox-News-Moderatoren stellten Trump Fragen, die Wähler zuvor per Video bei dem Sender eingereicht hatten. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Amerika zusammen - Zurück zur Arbeit". An diesem Montag wollten mehrere weitere Bundesstaaten Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus lockern. Die Richtlinien des Weissen Hauses sehen als Bedingung einen Rückgang der Fallzahlen über 14 Tage vor - das ist noch nicht überall der Fall.

Trump sagte: "Ab einem gewissen Punkt müssen wir das Land öffnen. Wir haben keine Wahl. Wir können als Land nicht geschlossen bleiben." Er betonte, das müsse auf eine sichere Art und Weise geschehen, "aber so schnell wie möglich". Die Massnahmen lägen in der Verantwortung der Gouverneure der 50 Bundesstaaten. "Ich denke ehrlich, dass einige Staaten nicht schnell genug voranschreiten." Trump drängte darauf, dass Schulen und Universitäten spätestens nach den Sommerferien wieder öffneten. Er zeigte sich erneut überzeugt davon, dass sich die US-Wirtschaft ab dem vierten Quartal schnell wieder erholen werde.

Trump verteidigte erneut die Proteste in mehreren Bundesstaaten gegen die Schutzmassnahmen - obwohl diese Massnahmen den Richtlinien seiner Regierung folgen. "Das sind bedeutsame Demonstrationen", sagte er. Trump räumte ein, dass es zugleich Menschen gebe, denen die Lockerungen Angst machten. Er kündigte auch weitere Hilfen für die inzwischen mehr als 30 Millionen Amerikaner an, die wegen der Krise ihre Arbeit verloren haben. "Wir werden mehr unternehmen." Einer arbeitslosen alleinerziehenden Mutter aus Alabama antwortete er, sie werde nach der Krise einen besser bezahlten Job finden.

(AWP)