Diese müsse ihre Zinsen "stärker und schneller" senken, twitterte Trump am Mittwoch. "Unser Problem ist nicht China", ergänzte er. "Unser Problem ist, dass die Federal Reserve zu stolz ist, um ihren Fehler einzugestehen, zu schnell gehandelt und zu stark gestrafft zu haben (und dass ich richtig lag!)." Die Notenbank müsse jetzt ihre völlig überzogene quantitative Straffung stoppen. "Es ist schrecklich, Inkompetenz mit ansehen zu müssen, vor allem, wenn die Dinge sooo einfach gelöst werden könnten." Trump fügte hinzu: "Wir werden auf jeden Fall gewinnen, aber es würde schneller gehen, wenn die Fed verstünde, was sie nicht tut, dass wir gegen andere Länder konkurrieren, die alle wollen, dass es ihnen auf unsere Kosten gut geht."

....proud to admit their mistake of acting too fast and tightening too much (and that I was right!). They must Cut Rates bigger and faster, and stop their ridiculous quantitative tightening NOW. Yield curve is at too wide a margin, and no inflation! Incompetence is a.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019