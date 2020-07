US-Präsident Trump wegen Corona-Krise für weiteres Konjunkturprogramm

US-Präsident Donald Trump hat sich für eine zweite Runde direkter Hilfszahlungen an die Steuerzahler ausgesprochen, um die Konjunktur in den Vereinigten Staaten wieder anzukurbeln. Es gehe darum, den Menschen "schnell und unkompliziert" Geld zukommen zu lassen, sagte Trump am Mittwoch im Interview mit dem Sender Fox Business. Er strebe grössere Auszahlungen für die Menschen an als die Demokraten, sagte der Republikaner - ohne dabei eine Summe zu nennen.