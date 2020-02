"Wenn er zum Präsidenten gewählt wird, verkauft Mike die Firma", bestätigte am Dienstag Galia Slayen, ein Mitglied seines Wahlkampfteams, frühere Angaben des Milliardärs. Bloomberg hatte die Agentur 1981 gegründet, die unter anderem die Wall Street mit Finanzinformationen beliefert. Das Unternehmen konkurriert mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Der ehemalige Bürgermeister von New York tritt in der Nacht auf Donnerstag zum ersten Mal bei einer Debatte der Demokraten auf. Er liegt einer am Dienstag veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge bei den Vorwahlen seiner Partei auf zweiter Stelle hinter dem linksgerichteten Senator Bernie Sanders. Der Sieger des monatelangen Auswahlverfahrens tritt Anfang November bei der Präsidentschaftswahl gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump an.

(Reuters)