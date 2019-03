US-Präsidentschaftsbewerber nutzen Digitalmesse zum Schaulaufen

Mehr als ein halbes Dutzend US-Präsidentschaftsbewerber haben bei der Digitalmesse South by Southwest in Texas vor Zehntausenden Zuschauern ihre Politikvorschläge präsentiert. Die linke Senatorin Elizabeth Warren sagte am Sonntag in Austin, dass Amazon ein Beispiel für Tech-Unternehmen sei, die zerschlagen werden sollten. Auch Senatorin Amy Klobuchar forderte eine genauere Betrachtung von Konzernen wie Facebook und Google . Unter den weiteren Demokraten-Bewerbern waren Julian Castro und der frühere Gouverneur John Hickenlooper.