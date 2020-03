Der frühere Vize-Präsident kommt dem offiziellen Ergebnis zufolge auf 49 Prozent der Stimmen. US-Senator Bernie Sanders erhielt 20 Prozent und der Milliardär Tom Steyer elf Prozent. Die Ergebnisse aller anderen Kandidaten - darunter die linke Senatorin Elizabeth Warren, ihre gemäßigte Kollegin Amy Klobuchar und der gemäßigte Demokrat Pete Buttigieg - lagen im einstelligen Prozentbereich.

"Die Demokraten wollen einen Kandidaten, der ein Demokrat ist", sagte Biden vor Anhängern in Columbia in South Carolina. "Die meisten Amerikaner wollen nicht das Versprechen einer Revolution. Sie wollen mehr als Versprechen, sie wollen Ergebnisse." Sanders, der sich selbst als demokratischen Sozialisten sieht, nahm den zweiten Platz gelassen: "Das wird nicht die einzige Niederlage sein. In diesem Land gibt es viele Bundesstaaten und niemand gewinnt in allen."

Für Biden war der Sieg in South Carolina wichtig. In den ersten beiden Vorwahlen zur Bestimmung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten in Iowa und New Hampshire lag er weit abgeschlagen auf den hinteren Rängen. In Nevada erzielte er nach Sanders den zweiten Platz. Mit South Carolina wählte erstmals ein Bundesstaat mit einer größeren schwarzen Bevölkerung. Die Wählergruppe der Afroamerikaner ist für die Demokraten wichtig. Biden konnte sich in South Carolina darauf stützen. Er erhielt jedoch auch in anderen Bevölkerungsschichten Zustimmung.

Drei Tage vor dem möglicherweise vorentscheidenden Super Tuesday gewinnt die Wahlkampagne des 77-Jährigen somit an Schwung. Am Dienstag finden in 14 Bundesstaaten Vorwahlen statt, darunter in den bevölkerungsreichen Kalifornien und Texas. Dann will auch der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, erstmals an den Vorwahlen teilnehmen. Steyer steht nicht mehr zur Wahl. Er gab trotz seines guten Abschneidens in North Carolina Insidern zufolge auf. Der erklärte Umweltschützer war als Außenseiter in die Vorwahlen gezogen. In der Regel dürfte es am Super Tuesday zu einer Vorentscheidung kommen, wer am 3. November für die Demokraten gegen Amtsinhaber Trump antritt, der als sicherer Kandidat der Republikaner gilt.

