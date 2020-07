Im Fokus stehen dabei ein Ausbau der Kinderbetreuung, eine stärkere Unterstützung von pflegebedürftigen Senioren und deren Angehörigen sowie die damit einhergehende Schaffung von Millionen Jobs im Gesundheits- und im Bildungssektor. Gestreckt auf zehn Jahre will Biden dafür 775 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Finanziert werden soll das unter anderem durch eine Rücknahme von Steuererleichterungen für Immobilieninvestoren und eine strengere Umsetzung bereits bestehender Steuervorschriften. "Dies ist eine tragende Säule von Joe Bidens Agenda zur Erholung des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft", sagte ein Berater aus Bidens Wahlkampfstab.

Im Detail wollte der Ex-Vizepräsident die Pläne noch im Laufe des Dienstags bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Delaware vorstellen. Der Demokrat will damit sein Wirtschaftsprofil schärfen. Biden hat bereits Vorschläge unterbreitet, wie er der US-Industrie nach der Corona-Pandemie wieder auf die Beine helfen will. Zudem setzt er auf umweltfreundliche Infrastrukturprojekte. Die Präsidentenwahl ist für den 3. November angesetzt. In Umfragen liegt Biden derzeit vor dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump.

(Reuters)