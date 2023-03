Angesichts der Turbulenzen im Bankensektor bemüht sich US-Präsident Joe Biden um eine Entspannung der Lage. "Ich denke, es wird eine Weile dauern, bis sich die Dinge beruhigen, aber ich sehe nichts am Horizont, das kurz vor dem Explodieren ist", sagte Biden am Freitag (Ortszeit) bei einem Besuch im Nachbarland Kanada. Er verstehe, dass es Unbehagen gebe. "Diese mittelgrossen Banken müssen überleben können, und ich denke, sie werden das schaffen", sagte Biden. Er deutete an, dass die US-Regierung bei Bedarf weitere Massnahmen ergreifen werde.

26.03.2023 14:47