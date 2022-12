"Grundsätzlich hat Russland im Moment bisher kein Interesse an einer konstruktiven Diplomatie gezeigt, um diesen Krieg zu beenden", sagte US-Aussenminister Antony Blinken in einer Pressekonferenz. Der Ukraine stehe ein harter Winter bevor, da Kremlchef Wladimir Putin die Strategie verfolge, Männer, Frauen, Kinder und Ältere erfrieren zu lassen. Russland müsse sein Kurs ändern, damit es Aussicht auf einen gerechten und dauerhaften Frieden gebe. "Wir stehen an der Seite der Ukraine, so lange es nötig ist", so Blinken./nau/DP/stw