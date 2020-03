US-Regierung: Gespräche zu Wirtschaftspaket wegen Coronavirus laufen

Die US-Regierung verhandelt mit dem Kongress über das von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellte Massnahmenpaket zur Eindämmung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus. US-Vizepräsident Mike Pence sagte am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington, Trump habe im Laufe des Tages mit Kongressvertretern über seine Vorschläge beraten und diese seien gut aufgenommen worden. Nun arbeite man gemeinsam an einem Paket.