US-Regierung liefert Bundesstaaten nochmals mehr Corona-Impfstoff

Die Regierung hatte bereits vergangene Woche erstmals angekündigt, den Bundesstaaten mehr Impfstoff zu schicken. Mit der weiteren Erhöhung sei die Liefermenge seit Bidens Amtsantritt am 20. Januar bereits um 22 Prozent angestiegen, teilte das Weisse Haus mit. Die Regierung verpflichte sich, für die nächsten drei Wochen mindestens diese Menge auszuliefern und werde mit Herstellern zusammenarbeiten, um das Angebot an Impfstoffen weiter auszubauen, hiess es.

Die US-Regierung hofft, bis Ende des Sommers genug Impfdosen zu haben, um der gesamten Bevölkerung ein Impfangebot machen zu können. Bislang kamen die Impfungen gegen das Coronavirus in den USA nicht im erhofften Tempo voran - aber schneller als in Deutschland. Bislang wurden in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern bereits 50 Millionen Dosen ausgeliefert, von denen 32 Millionen auch verabreicht wurden, wie Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC zeigen. Darunter sind demnach sechs Millionen Menschen, die inzwischen schon die beiden nötigen Impfungen bekommen haben.

Koordinator Zients kündigte zudem an, dass die Regierung den Staaten rückwirkend bestimmte Auslagen für ihren Einsatz zur Eindämmung der Pandemie erstatten will. Die Bundesstaaten könnten die zusätzlichen Mittel dann für die Impfkampagne einsetzen, hiess es. Die Gesamtkosten dafür sollen demnach bis zu fünf Milliarden Dollar bertragen./jbz/DP/fba

(AWP)