US-Regierung nimmt Google mit Wettbewerbsklage ins Visier

(neu: weitere Details, Google-Reaktion) - Die US-Regierung wirft Google in einer Klage unfairen Wettbewerb vor. Es könnte der grösste Wettbewerbsfall in der Technologie-Branche werden, seit zur Jahrhundertwende der Windows-Riese Microsoft beinahe zerschlagen wurde. Google schütze seine dominierende Position bei der Internet-Suche und der damit verbundenen Werbung auf illegale Weise, lautet der Vorwurf in der am Dienstag veröffentlichten Klage des US-Justizministeriums. Es nimmt damit die tragende Säule des Google-Geschäfts ins Visier.