US-Regierung plant offenbar Millionenpaket für Grönland

Die US-Botschafterin in Dänemark, Carla Sands, hatte am Montag in einer Botschaftsmitteilung erklärt, dass viele Länder die Arktis in ihren Fokus genommen hätten. Darin äusserte sie Besorgnis über die militärischen Aktivitäten Russlands und Pläne Chinas in der arktischen Region. Zugleich schrieb sie, die US-Regierung arbeite an einem "substanziellen Paket mit ökonomischer Unterstützung" der USA für Grönland.

Trump hatte im vergangenen Sommer grosses Interesse daran gezeigt, Grönland kaufen zu wollen. Die dänische Regierung hatte dem eine deutliche Abfuhr erteilt. Grönland als grösste Insel der Welt ist weitgehend selbstständig, gehört aber offiziell zum dänischen Königreich und wird aus Kopenhagen auch finanziell stark unterstützt./trs/DP/jha

(AWP)